Tinder non serve solo per trovare partner, gli universitari lo utilizzano per fare nuove conoscenze fuori sede (Di giovedì 7 ottobre 2021) Finalmente stiamo capendo in Italia quello che all'estero sanno già da un bel po'. Chiunque abbia vissuto per un po' all'estero sa che le app che qua comunemente consideriamo come dating app – Tinder in cima – in via esclusiva negli altri posti non lo sono, anzi. Spesso e volentieri chi viaggia costantemente utilizza Tinder per trovare persone con le quali condividere giornate piacevoli o, ancora, chi si trasferisce in altre città lo scarica per fare nuove conoscenze. Siamo arrivati a questo punto anche in Italia e i fuori sede hanno iniziato a utilizzare l'applicazione per integrarsi nelle nuove città. LEGGI ANCHE >>> Tinder metterà a disposizione una verifica dell'identità

