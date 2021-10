Situazione paradossale in casa Inter: i panchinari Vidal e Sanchez guadagnano più di diversi big (Di giovedì 7 ottobre 2021) I due cileni ad oggi sono i giocatori più pagati dell'Intera rosa nerazzurra: un vero e proprio paradosso. Leggi su 90min (Di giovedì 7 ottobre 2021) I due cileni ad oggi sono i giocatori più pagati dell'a rosa nerazzurra: un vero e proprio paradosso.

Advertising

FLampunio : RT @ragno1992: @dolcetormento9 @danielamartani Rispetto di che??? Ognuno è libero di vaccinarsi o meno, ma questa situazione è davvero para… - pvsassone : RT @Twittytwitty17: Perché si è, di fatto, il perdente più vincente a sto giro ?? Una situazione paradossale che manda ai matti molti E dal… - eziamor : @BormoliniRenato @Margi624 Si se ne sbatte. Si è creata in Italia una situazione paradossale. Noi che non vogliamo… - ragno1992 : @dolcetormento9 @danielamartani Rispetto di che??? Ognuno è libero di vaccinarsi o meno, ma questa situazione è dav… - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Dazn, la #Federconsumatori all'attacco: Situazione paradossale, siamo allo sbando' 'Anche per i rimborsi problemi… -