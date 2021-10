Scherma | nazionali di spada maschile e femminile in ritiro a Tirrenia

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Tutto pronto per il primo allenamento collegiale delleAssoliute di. Sotto la guida di Dario Chiadò gli azzurri sono pronti ad allenarsi nella cornice del centro di preparazione olimpica di. Da domani (venerdì 8) e fino al 12 ottobre, nella struttura del CONI in Toscana, 20 spadisti e altrettante spadiste si ritroveranno inper avvicinarsi all’inizio della stagione di Coppa del Mondo 2021/2022, che scatterà tra poco più di un mese (il 19 e 20 novembre) con le prove di Tallin per le donne e Berna per gli uomini. I convocati: Faranno parte del gruppoGianpaolo Buzzacchino, Gabriele Cimini, Fabrizio Citro, Valerio Cuomo, Daniel De Mola, Matteo Di Coste, Davide Di Veroli, Edoardo Foti, Giulio Gaetani, Enrico ...