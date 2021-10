RomaOstia 2021, 7000 iscritti per la gara del 17 ottobre (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma – Saranno 7000 gli iscritti alla mezza maratona più famosa d’Italia, mille in più rispetto al limite inizialmente previsto. Ancora disponibili gli ultimi pettorali. Tra gli iscritti della RomaOstia 2021, per la prima volta anche l’ex centrocampista di Milan e Fiorentina, Massimo Ambrosini, commentatore sportivo per Dazn e Prime Video Amazon, grande appassionato di corsa. Per quanto riguarda le società sportive, la Podistica Solidarietà parteciperà con 369 runner, la LBM con 357, GS Bancari Romani (organizzatore della RomaOstia) 342, la Amatori Villa Pamphili 140 e la Cat Sport 119. Cinque i neomaggiorenni che correranno la loro prima RomaOstia, tra cui Riccardo Di Stasi, 18 anni il mese scorso. Luca Ricci, Anna Stanziale, Giulia Cappelli e Giulia Raffaelli sono ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma – Sarannoglialla mezza maratona più famosa d’Italia, mille in più rispetto al limite inizialmente previsto. Ancora disponibili gli ultimi pettorali. Tra glidella, per la prima volta anche l’ex centrocampista di Milan e Fiorentina, Massimo Ambrosini, commentatore sportivo per Dazn e Prime Video Amazon, grande appassionato di corsa. Per quanto riguarda le società sportive, la Podistica Solidarietà parteciperà con 369 runner, la LBM con 357, GS Bancari Romani (organizzatore della) 342, la Amatori Villa Pamphili 140 e la Cat Sport 119. Cinque i neomaggiorenni che correranno la loro prima, tra cui Riccardo Di Stasi, 18 anni il mese scorso. Luca Ricci, Anna Stanziale, Giulia Cappelli e Giulia Raffaelli sono ...

