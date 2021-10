Nobel per la letteratura a Abdulrazak Gurnah (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il premio Nobel per la letteratura 2021 va al romanziere Abdulrazak Gurnah, nato a Zanzibar, in Tanzania, “per la sua intransigente e compassionevole penetrazione degli effetti del colonialismo e del destino del rifugiato nel divario tra culture e continenti”. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il premioper la2021 va al romanziere, nato a Zanzibar, in Tanzania, “per la sua intransigente e compassionevole penetrazione degli effetti del colonialismo e del destino del rifugiato nel divario tra culture e continenti”.

