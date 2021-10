"No attenzione, non è così...". Otto e mezzo, Mimmo Lucano gela Lilli Gruber: cala il silenzio in studio | Guarda (Di giovedì 7 ottobre 2021) "Prima intervista televisiva, grazie per aver accettato il nostro invito": Lilli Gruber ha introdOtto così Mimmo Lucano a Otto e mezzo su La7. L'ex sindaco di Riace è tornato al centro del dibattito di recente dopo essere stato condannato in primo grado a 13 anni di carcere. La conduttrice ha subito fatto notare al suo ospite che i reati a lui contestati sono "molto gravi". All'ex primo cittadino, infatti, sono stati contestati ben 22 reati, tra cui varie forme di peculato e truffa aggravata. "Era sindaco di Riace quando...", ha iniziato a parlare la Gruber. Ma Lucano l'ha fermata subito: "No attenzione", e ha sOttolineato di non avere mai preso dei soldi per sé, ma la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) "Prima intervista televisiva, grazie per aver accettato il nostro invito":ha introdsu La7. L'ex sindaco di Riace è tornato al centro del dibattito di recente dopo essere stato condannato in primo grado a 13 anni di carcere. La conduttrice ha subito fatto notare al suo ospite che i reati a lui contestati sono "molto gravi". All'ex primo cittadino, infatti, sono stati contestati ben 22 reati, tra cui varie forme di peculato e truffa aggravata. "Era sindaco di Riace quando...", ha iniziato a parlare la. Mal'ha fermata subito: "No", e ha slineato di non avere mai preso dei soldi per sé, ma la ...

