Moderna, il presidente Afeyan a Sky: “Mrn sarà utile anche per sconfiggere il cancro” – Video (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Sì, sono d’accordo. E penso che sarà utile in due modi. Primo, sappiamo che il cancro, come una malattia virale, cambia continuamente, e abbiamo già dimostrato che con l’mRna possiamo rispondere, possiamo produrre attivatori specifici. Secondo, possiamo utilizzare diverse proteine che possono combattere anche questa malattia”. Così a Sky TG24 Noubar Afeyan, presidente della società di biotecnologie Moderna, ospite di ‘Buongiorno’ rispondendo alla domanda se concorda con chi sostiene che la tecnologia dell’Rna sarà importante anche per sconfiggere il cancro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Sì, sono d’accordo. E penso chein due modi. Primo, sappiamo che il, come una malattia virale, cambia continuamente, e abbiamo già dimostrato che con l’mRna possiamo rispondere, possiamo produrre attivatori specifici. Secondo, possiamo utilizzare diverse proteine che possono combatterequesta malattia”. Così a Sky TG24 Noubardella società di biotecnologie, ospite di ‘Buongiorno’ rispondendo alla domanda se concorda con chi sostiene che la tecnologia dell’Rnaimportanteperil. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

SkyTG24 : Il presidente di Moderna a Sky TG24: 'Entusiasta per il vaccino contro la malaria' - VFornara : RT @RobertoBortone: Incontro Sant'Egidio: Afeyan (presidente Moderna), 'apriremo un impianto in Africa per produrvi 500 milioni di dosi di… - Marco_europa : RT @RobertoBortone: Incontro Sant'Egidio: Afeyan (presidente Moderna), 'apriremo un impianto in Africa per produrvi 500 milioni di dosi di… - gispedicato : RT @lpatelmoyahoo: @PaoloFicarra @RoccoTodero La coppia vincente. Marta Cartabia Presidente della Repubblica. Draghi Presidente del Consi… - FrancescoTedes2 : RT @RobertoBortone: Incontro Sant'Egidio: Afeyan (presidente Moderna), 'apriremo un impianto in Africa per produrvi 500 milioni di dosi di… -