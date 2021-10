Meteo: fine settimana all’insegna di nubifragi (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il Meteo segnala grandi nubifragi in tutta la penisola. Da Nord scenderà un vortice di aria fredda che colpirà anche il sud. Le correnti fredde del quadrante settentrionale porteranno piogge e possibili nubifragi. Meteo tra nubifragi e maltempo: le parole dell’esperto Andrea Garbinato, caporedattore de “Il Meteo.it”, ha sottolineato che nel corso di giovedì forti precipitazioni, anche sotto forma di nubifragio e accompagnate da raffiche di vento, colpiranno le regioni adriatiche, la Campania e la Calabria tirrenica con alcuni accenni anche al nord. Soffieranno venti di Bora, Grecale e Tramontana con raffiche che potranno raggiungere i 50/60 km/h. Inoltre, non ci sono notizie positive per il sud: il vortice manterrà tempo instabile e precipitazioni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ilsegnala grandiin tutta la penisola. Da Nord scenderà un vortice di aria fredda che colpirà anche il sud. Le correnti fredde del quadrante settentrionale porteranno piogge e possibilitrae maltempo: le parole dell’esperto Andrea Garbinato, caporedattore de “Il.it”, ha sottolineato che nel corso di giovedì forti precipitazioni, anche sotto forma dio e accompagnate da raffiche di vento, colpiranno le regioni adriatiche, la Campania e la Calabria tirrenica con alcuni accenni anche al nord. Soffieranno venti di Bora, Grecale e Tramontana con raffiche che potranno raggiungere i 50/60 km/h. Inoltre, non ci sono notizie positive per il sud: il vortice manterrà tempo instabile e precipitazioni ...

