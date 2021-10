Meteo estremo in Francia: sono caduti 3 mesi di pioggia in 48 ore (Di giovedì 7 ottobre 2021) 3 mesi di pioggia in 48 ore: Meteo estremo anche in Francia. Alluvioni imponenti. Ottobre letteralmente scatenato. Alcune delle nostre regioni hanno dovuto patire gli effetti di piogge torrenziali, ma al di là dei nostri confini vi sono altre parti d’Europa che debbono fare i conti con le alluvioni. Stiamo parlando, ad esempio, della Francia meridionale Leggi su periodicodaily (Di giovedì 7 ottobre 2021) 3diin 48 ore:anche in. Alluvioni imponenti. Ottobre letteralmente scatenato. Alcune delle nostre regioni hanno dovuto patire gli effetti di piogge torrenziali, ma al di là dei nostri confini vialtre parti d’Europa che debbono fare i conti con le alluvioni. Stiamo parlando, ad esempio, dellameridionale

