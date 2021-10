Mese dell’Educazione Finanziaria, al via l’11 ottobre le iniziative di Museo del Risparmio e FEduF (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – Si apre il prossimo 11 ottobre, con un incontro online dedicato ai docenti, il ciclo di tre appuntamenti programmati dal Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo in collaborazione con FEduF (ABI) durante il Mese dell’Educazione Finanziaria promosso dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione Finanziaria. “Educazione alla Sostenibilità Economica e Ambientale”, realizzato anche con il contributo di ASviS in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021, guiderà online dalle ore 14.45 i docenti e dirigenti scolastici di tutto il Paese alla scoperta dei programmi didattici a supporto delle competenze di educazione Finanziaria e alla sostenibilità economica dei giovani. ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – Si apre il prossimo 11, con un incontro online dedicato ai docenti, il ciclo di tre appuntamenti programmati daldeldi Intesa Sanpaolo in collaborazione con(ABI) durante ilpromosso dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione. “Educazione alla Sostenibilità Economica e Ambientale”, realizzato anche con il contributo di ASviS in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021, guiderà online dalle ore 14.45 i docenti e dirigenti scolastici di tutto il Paese alla scoperta dei programmi didattici a supporto delle competenze di educazionee alla sostenibilità economica dei giovani. ...

