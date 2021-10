Meno fucili e più vaccini L' esortazione di Papa Francesco

Leggi su agi

(Di giovedì 7 ottobre 2021) AGI -armi e piùè intervenuto alla giornata di preghiera organizzata dalla Comunità di Sant'Egidio invitando a "deporre le armi" e "a ridurre le spese militari per provvedere ai bisogni umanitari, a convertire gli strumenti di morte in strumenti di vita". Il pontefice si è augurato che queste parole "siano richieste insistenti che eleviamo per il bene dei nostri fratelli, contro la guerra e la morte, in nome di Colui che è pace e vita.armi e più cibo,ipocrisia e più trasparenza, piùdistribuiti equamente evenduti sprovvedutamente". Per il, infine, "negli anni è cresciuta la condivisione e sono maturate storie di dialogo tra mondi religiosi diversi, ...