Martina Rossi, la Cassazione conferma le condanne per Albertoni e Vanneschi (Di giovedì 7 ottobre 2021) La quarta sezione penale della Cassazione ha confermato la sentenza della corte d'appello di Firenze che il 28 aprile scorso ha condannato a 3 anni Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi per tentata ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 ottobre 2021) La quarta sezione penale dellahato la sentenza della corte d'appello di Firenze che il 28 aprile scorso ha condannato a 3 anni Alessandroe Lucaper tentata ...

Ultime Notizie dalla rete : Martina Rossi Martina Rossi, la Cassazione conferma le condanne: 'Fu tentato stupro e non suicidio' La Cassazione conferma le condanne. Quello di Martina Rossi 'fu tentato stupro e non suicidio'. La quarta sezione penale della Cassazione ha confermato la sentenza della corte d'appello di Firenze che il 28 aprile scorso ha condannato a 3 anni ...

La Cassazione conferma le condanne per la morte di Martina Rossi Lo ha deciso la quarta sezione penale della Cassazione, nell'ambito del processo sulla morte di Martina Rossi, la giovane che, il 3 agosto 2011, precipito' dal balcone di un albergo a Palma di ...

