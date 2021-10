Mahler a Santa Cecilia. Una “Resurrezione” per la stagione della rinascita (Di giovedì 7 ottobre 2021) Si inaugura stasera con la “Resurrezione” di Gustav Mahler (la sua Seconda sinfonia) la nuova stagione dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia. Scritta negli ultimi anni del 1800, la partitura ha una struttura complessa e molto vasta che coinvolge la grande orchestra, due voci di soprano e contralto e il coro. Uno spartito nato dopo lunghi anni di lavoro, revisioni e numerosi ripensamenti. “È un monumento – dice al Foglio il nuovo direttore ospite Jakub Hr?ša – un viaggio musicale dalle tenebre alla luce. Un universo dove convivono dolore, speranza, battaglia, odio, ma alla fine trionfa l’amore. Solo un’opera d’arte può fare questo, parlare dell’amore senza scadere nella retorica o nel ridicolo”. Hr?ša debutta in Accademia con l’entusiasmo di chi raggiunge una nuova e importante tappa ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 7 ottobre 2021) Si inaugura stasera con la “” di Gustav(la sua Seconda sinfonia) la nuovadell’Accademia nazionale di. Scritta negli ultimi anni del 1800, la partitura ha una struttura complessa e molto vasta che coinvolge la grande orchestra, due voci di soprano e contralto e il coro. Uno spartito nato dopo lunghi anni di lavoro, revisioni e numerosi ripensamenti. “È un monumento – dice al Foglio il nuovo direttore ospite Jakub Hr?ša – un viaggio musicale dalle tenebre alla luce. Un universo dove convivono dolore, speranza, battaglia, odio, ma alla fine trionfa l’amore. Solo un’opera d’arte può fare questo, parlare dell’amore senza scadere nella retorica o nel ridicolo”. Hr?ša debutta in Accademia con l’entusiasmo di chi raggiunge una nuova e importante tappa ...

