Lui è peggio di me: su Rai 3 giovedì 7 ottobre il terzo appuntamento con Giorgio Panariello e Marco Giallini (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lui è peggio di me ha preso posto stabilmente nella prima serata del giovedì di Rai3 e lo farà nuovamente con i suoi due mattatori per la terza puntata di stagione. Giorgio Panariello e Marco Giallini tornano a condividere il palco per la terza puntata della trasmissione in calendario giovedì 7 ottobre 2021 sul terzo canale del telecomando a partire dalle ore 21:20 circa. I due conduttori, così tanto diversi quanto uniti nelle pieghe di questo show, saranno accompagnati da tanti nuovi ospiti ed hanno in serbo qualche nuova idea per scaldare gli animi del pubblico. Tutto quello che c’è da sapere sulla terza puntata del programma in onda giovedì 7 ottobre 2021. Lui è peggio di me: ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lui èdi me ha preso posto stabilmente nella prima serata deldi Rai3 e lo farà nuovamente con i suoi due mattatori per la terza puntata di stagione.tornano a condividere il palco per la terza puntata della trasmissione in calendario2021 sulcanale del telecomando a partire dalle ore 21:20 circa. I due conduttori, così tanto diversi quanto uniti nelle pieghe di questo show, saranno accompagnati da tanti nuovi ospiti ed hanno in serbo qualche nuova idea per scaldare gli animi del pubblico. Tutto quello che c’è da sapere sulla terza puntata del programma in onda2021. Lui èdi me: ...

Advertising

donnadimezzo : @umanesimo infatti preferiscono ammazzare gli altri. ripeto, nessuna comprensione per sta gente. se te metti al sol… - MonicaBergamas9 : RT @RibelleAntisis1: Noooo mi state dicendo che anche se #Calenda ha preso il 19% a Roma (con un tasso record di astensione) su scala nazio… - DataReTweet : RT @Roblor83: Piccola storia breve, mi fermo ad un autoricambi per un informazione'Ho dimenticato la mascherina, posso entrare?'lui era sen… - grazia_natola : @fanpage la penso così anche io, come portiere della Nazionale non c'entra nulla con le sue scelte e tutto sommato… - twittanto2 : @Ferrucc66935382 @GuidoCrosetto No. Michetti è come Gualtieri, sono 2 facciate. Anzi lui mi pare pure peggio! Berto… -