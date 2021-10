L'imputato di 'Mondo di Mezzo' Salvatore Buzzi apre un pub a Roma, Don Ciotti: 'E' inaccettabile' (Di giovedì 7 ottobre 2021) E' sorprendente che chi ha reati pendenti in questo paese possa ancora riuscire a farla franca e sfuggire ai controlli. Mancano poche ore all'inaugurazione ufficiale, ma il pub di Salvatore Buzzi, ... Leggi su globalist (Di giovedì 7 ottobre 2021) E' sorprendente che chi ha reati pendenti in questo paese possa ancora riuscire a farla franca e sfuggire ai controlli. Mancano poche ore all'inaugurazione ufficiale, ma il pub di, ...

Advertising

MattiaPentass : RT @IllTommo: Lei 25, in aula tirocinante del pm, brillante futuro da magistrato Io 25, in aula imputato del processo, probabile futuro da… - globalistIT : - IllTommo : Lei 25, in aula tirocinante del pm, brillante futuro da magistrato Io 25, in aula imputato del processo, probabile… - tangorossonero : @fanpage 'Gli viene imputato di aver lasciato i rossoneri per andare nella migliore squadra al mondo, il Paris Sain… -