Italia, Donnarumma non si cura dei fischi: «Impegno per i nostri colori» (Di giovedì 7 ottobre 2021) Gianluigi Donnarumma ha voluto mandare un messaggio dopo Italia-Spagna: le parole del portiere azzurro Gianluigi Donnarumma ha pubblicato un post sui social dopo la sconfitta contro la Spagna e i fischi di San Siro. «Non è andata come volevamo, ma ce l’abbiamo messa tutta. Lo spirito e l’Impegno sono quelli che sempre ci accompagnano quando indossiamo i colori del nostro Paese. A testa alta verso i prossimi obiettivi». View this post on Instagram Un post condiviso da Gianluigi Donnarumma (@gigiodonna99) L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Gianluigiha voluto mandare un messaggio dopo-Spagna: le parole del portiere azzurro Gianluigiha pubblicato un post sui social dopo la sconfitta contro la Spagna e idi San Siro. «Non è andata come volevamo, ma ce l’abbiamo messa tutta. Lo spirito e l’sono quelli che sempre ci accompagnano quando indossiamo idel nostro Paese. A testa alta verso i prossimi obiettivi». View this post on Instagram Un post condiviso da Gianluigi(@gigiodonna99) L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

EzioGreggio : Fischiare #Donnarumma è veramente da imbecilli: questa è la Nazionale Italiana @Azzurri non il Paris Saint Germain… - sportface2016 : +++#Mancini: 'Oggi #Donnarumma giocava per l'#Italia, non per il #Psg. E l'#Italia viene sopra tutto+++ #ItaliaSpagna #NationsLeague - capuanogio : #Donnarumma e i fischi di #SanSiro - cmercatoweb : ??#Italia, Gigio #Donnarumma dopo la brutta sconfitta contro la #Spagna ???????? ??Giusti i fischi di San Siro all'ex Mi… - CalcioNews24 : La risposta di #Donnarumma -