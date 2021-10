(Di giovedì 7 ottobre 2021) Durante l'incontro avvenuto al Mise sono stati fatti i primi passi per intavolare una trattativa che eviti il licenziamento dei dipendenti dello stabilimento di Campi ...

Advertising

iLoveFiom : RT @CgilFirenze: GKN, SI APRE UNO SPIRAGLIO: STOP ALLA PROCEDURA DI LICENZIAMENTO #Gkn, oggi il tavolo a Roma al Mise. De Palma-Calosi(Fio… - fiomnet : RT @CgilFirenze: GKN, SI APRE UNO SPIRAGLIO: STOP ALLA PROCEDURA DI LICENZIAMENTO #Gkn, oggi il tavolo a Roma al Mise. De Palma-Calosi(Fio… - StampToscana : GKN: uno spiraglio nella trattativa fra azienda e sindacati - StampToscana - CinziaMad : RT @romatoday: Gkn, c'è uno spiraglio per i lavoratori - MarinoBruschini : RT @romatoday: Gkn, c'è uno spiraglio per i lavoratori -

Ultime Notizie dalla rete : Gkn uno

Durante l'incontro avvenuto al Mise sono stati fatti i primi passi per intavolare una trattativa che eviti il licenziamento dei dipendenti dello stabilimento di Campi ...Dopo mesi di lotta durissima, mobilitando le piazze di tutta Italia, i 422 operai delladi Campi Bisenzio hanno incassato la seconda vittoria sul campo: nel corso dell'incontro che si ...aperto...Uno spiraglio nelle trattative per salvare i posti di lavoro alla Gkn nell'incontro presso il Mise, dopo la sentenza del giudice del lavoro ...Durante l'incontro avvenuto al Mise sono stati fatti i primi passi per intavolare una trattativa che eviti il licenziamento dei dipendenti dello stabilimento di Campi Bisenzio ...