Gianmaria Antinolfi nel letto della vippona ed è subito caos fuori dal GF Vip 6: “Ma è fidanzato!” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Per Gianmaria Antinolfi le prime settimane al GF Vip 6 sono state burrascose. Non appena ha varcato la porta rossa di Cinecittà, l’imprenditore ha subito dovuto affrontare una questione irrisolta con la ex Soleil Sorge. E dopo una lunga serie di scontri, accuse reciproche e polemiche, Gianmaria Antinolfi si è anche ritrovato a fare i conti con il malumore dell’attuale fidanzata Greta. Poco tempo fa la stessa Greta è entrata nella Casa per un faccia a faccia con Soleil Sorge e non ha nascosto la sua delusione per le attenzioni che il compagno ha rivolto alla sua coinquilina dopo averle detto più volte di non provare più nulla per lei. Dopo l’ingresso di Greta, il gieffino ha riflettuto sulla sua situazione: ha ammesso che i rapporti con la ex ora sono finalmente più rilassati. E Miriana Trevisan, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) Perle prime settimane al GF Vip 6 sono state burrascose. Non appena ha varcato la porta rossa di Cinecittà, l’imprenditore hadovuto affrontare una questione irrisolta con la ex Soleil Sorge. E dopo una lunga serie di scontri, accuse reciproche e polemiche,si è anche ritrovato a fare i conti con il malumore dell’attuale fidanzata Greta. Poco tempo fa la stessa Greta è entrata nella Casa per un faccia a faccia con Soleil Sorge e non ha nascosto la sua delusione per le attenzioni che il compagno ha rivolto alla sua coinquilina dopo averle detto più volte di non provare più nulla per lei. Dopo l’ingresso di Greta, il gieffino ha riflettuto sulla sua situazione: ha ammesso che i rapporti con la ex ora sono finalmente più rilassati. E Miriana Trevisan, ...

Advertising

FunweekMag : #gfvip, Sophie e Gianmaria Antinolfi nello stesso letto: coccole e momenti intimi. Cosa è successo --> - Arch3ryCiarz : RT @EleFerrari2: Nessuno chiama Katia Gianmaria: Katia ti hanno chiamata in confessionale ANTINOLFI PIENO ???????????? #gfvip https://t.co… - LaMadamaLyn : L’anno scorso c’era Andrea Zelletta che cantava Babilonia di Stefania Orlando e quest’anno abbiamo Alex Belli, Gian… - StellaMc82 : Per carità, forse è un problema mio. Sarà anche un playboy, ma a me sto Gianmaria Antinolfi non mi piace proprio per niente. #gfvip - InsanityAngel1 : #GFvip Sophie: 'ahhhhh Gianmaria Antinolfi con quei occhi da furbetto' -