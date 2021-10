Gf Vip 6, Manuel Bortuzzo frena gli entusiasmi di Lulù Selassié: “Non riesco ad entrare in questa parte, se mi sbilanciassi fingerei” (Di giovedì 7 ottobre 2021) La scarsa compatibilità tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié continua a risaltare e a far discutere gli spettatori appassionati alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ieri sera, per l’ennesima volta, il nuotatore e la principessa si sono ritrovati a confrontarsi sul loro rapporto e, ancora una volta, i loro approcci appaiono totalmente diversi e forse difficilmente conciliabili. Se, infatti, Lulù è vogliosa di stare sempre accanto al ragazzo, di baciarlo, coccolarlo e di dormire con lui, Manuel non appare dello stesso avviso, e proprio ieri parlando con la ragazza le ha ribadito: Io non sono venuto qua con l’idea di dover far questo, quindi non riesco a entrarci in questa parte. A volte sento che se mi ... Leggi su isaechia (Di giovedì 7 ottobre 2021) La scarsa compatibilità tracontinua a risaltare e a far discutere gli spettatori appassionati alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ieri sera, per l’ennesima volta, il nuotatore e la principessa si sono ritrovati a confrontarsi sul loro rapporto e, ancora una volta, i loro approcci appaiono totalmente diversi e forse difficilmente conciliabili. Se, infatti,è vogliosa di stare sempre accanto al ragazzo, di baciarlo, coccolarlo e di dormire con lui,non appare dello stesso avviso, e proprio ieri parlando con la ragazza le ha ribadito: Io non sono venuto qua con l’idea di dover far questo, quindi nona entrarci in. A volte sento che se mi ...

