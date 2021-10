Draghi al P20 | i Parlamenti strumento di progresso e di pace

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Il presidente del Consiglio, Mario, prendendo la parola nell'aula del Senato in occasione del settimo vertice dei presidenti deidel G20."Nella storia, isono stati motore ...

Il presidente del Consiglio, Mario, prendendo la parola nell'aula del Senato in occasione del settimo vertice dei presidenti dei parlamenti del G20."Nella storia, i Parlamenti sono stati motore di sviluppo economico e civile. ...: 'La ripresa è ancora fragile e disomogenea' 'I Parlamenti hanno un ruolo molto importante ... E poi ha sottolineato che 'il nostro lavoro beneficerà moltissimo' delle discussioni delNei Paesi a basso reddito, invece, la disponibilità di vaccini è ancora limitata, anche per problemi di logistica'. Da questo punto di vista i Parlamenti devono sostenere i governi nella campagna cont ...Roma, 7 ott. (askanews) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, prendendo la parola nell'aula del Senato in occasione del settimo vertice ...