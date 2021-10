Denise Pipitone, un personaggio chiave nei guai: “I magistrati fanno schifo” (Di giovedì 7 ottobre 2021) . Un’intercettazione fa molto discutere, arriva la difesa L’inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone, almeno apparentemente, è di nuovo ad un punto morto ma intanto c’è qualcuno che rischia. L’Associazione nazionale magistrati di Palermo infatti nelle ultime ore ha chiesto di valutare un procedimento disciplinare L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) . Un’intercettazione fa molto discutere, arriva la difesa L’inchiesta sulla scomparsa di, almeno apparentemente, è di nuovo ad un punto morto ma intanto c’è qualcuno che rischia. L’Associazione nazionaledi Palermo infatti nelle ultime ore ha chiesto di valutare un procedimento disciplinare L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

zazoomblog : Denise Pipitone un personaggio chiave nei guai: “I magistrati fanno schifo” - #Denise #Pipitone #personaggio… - francobus100 : Denise Pipitone, guai per l'avvocato Frazzitta: «Rischia una sanzione». Ecco cos'è accaduto e l'intercettazione… - 248455 : Denise Pipitone, guai per l'avvocato Frazzitta: «Rischia una sanzione». Ecco cos'è accaduto e l'intercettazione… - giusi_vanes : RT @marinabarilli: LUCE E GIUSTIZIA PER DENISE PIPITONE - Firma la petizione! - giuseppe_alto : Denise Pipitone, chiesto provvedimenti disciplinare per Frazzitta: 'Voglio solo giustizia' -