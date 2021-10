Dazn non sarà multata da Agcom (Di giovedì 7 ottobre 2021) Potrebbero non sussistere le condizioni affinché Dazn possa essere multata da Agcom. L’autorità garante delle comunicazioni, infatti, ha rilevato come l’OTT non sia nell’ambito giurisdizionale del Codice della radio-tv previsto per tutti coloro che godono di una autorizzazione ministeriale per operare in Italia. Per questo motivo, dunque, qualsiasi tipo di sanzione per i disservizi delle prime giornate di campionato trasmesse in streaming potrebbe essere agevolmente impugnata dalla società, con esito favorevole alla stessa. Per questo motivo, ma anche per una questione più ampia di relazioni e di risoluzioni collaborative, al momento Agcom non sembra avere intenzione di multare Dazn. LEGGI ANCHE > Dazn inizia a rimborsare per i problemi riscontrati durante Sampdoria-Napoli e ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Potrebbero non sussistere le condizioni affinchépossa essereda. L’autorità garante delle comunicazioni, infatti, ha rilevato come l’OTT non sia nell’ambito giurisdizionale del Codice della radio-tv previsto per tutti coloro che godono di una autorizzazione ministeriale per operare in Italia. Per questo motivo, dunque, qualsiasi tipo di sanzione per i disservizi delle prime giornate di campionato trasmesse in streaming potrebbe essere agevolmente impugnata dalla società, con esito favorevole alla stessa. Per questo motivo, ma anche per una questione più ampia di relazioni e di risoluzioni collaborative, al momentonon sembra avere intenzione di multare. LEGGI ANCHE >inizia a rimborsare per i problemi riscontrati durante Sampdoria-Napoli e ...

