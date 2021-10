Dazn al lavoro su sistema tracciamento per la pubblicità Con l'aiuto di Google al via l'operazione trasparenza (Di giovedì 7 ottobre 2021) Acque agitate attorno al calcio in Italia. Dopo più di un mese dall’inizio del campionato si continua a guardare con sospetto Dazn, il player che ha rilevato per i prossimi tre anni l’intero pacchetto delle partite. E lo si fa per diversi motivi: prima di tutto perché la piattaforma ha avuto qualche problema di troppo nelle scorse settimane (ma è in realtà un problema che ha riguardato anche Amazon con la Champions League). Il che significa, tra l’altro, che è forse l’intera infrastruttura di rete che non sta andando benissimo e che le colpe degli Ott sono residuali. Advserver, insieme a Google, per consentire alle terze parti di inserire link di tracciamento, in modo da consentire agli inserzionisti di sapere chi sta guardando e che cosa. Il nostro auspicio è sempre stato quello di trovare una strada comune con Auditel e la Lega". ... Leggi su affaritaliani (Di giovedì 7 ottobre 2021) Acque agitate attorno al calcio in Italia. Dopo più di un mese dall’inizio del campionato si continua a guardare con sospetto, il player che ha rilevato per i prossimi tre anni l’intero pacchetto delle partite. E lo si fa per diversi motivi: prima di tutto perché la piattaforma ha avuto qualche problema di troppo nelle scorse settimane (ma è in realtà un problema che ha riguardato anche Amazon con la Champions League). Il che significa, tra l’altro, che è forse l’intera infrastruttura di rete che non sta andando benissimo e che le colpe degli Ott sono residuali. Advserver, insieme a, per consentire alle terze parti di inserire link di, in modo da consentire agli inserzionisti di sapere chi sta guardando e che cosa. Il nostro auspicio è sempre stato quello di trovare una strada comune con Auditel e la Lega". ...

