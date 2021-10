David rapito a Padova: rintracciato il furgone, si teme fuga in Romania (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nel corso della trasmissione Chi l’ha visto, la mamma del piccolo David, Alexandra, ha lanciato insieme ai suoi familiari l’accorato appello di una madre che vuole rivedere il suo bambino. Il padre di David lo ha rapito, con una sorta di operazione militare, martedì mattina mentre la donna lo stava portando a scuola. Ieri sera, dopo le parole di Alexandra e gli appelli, la suocera della donna ha contattato la famiglia. Sembrava che il padre di David, che non vedeva il bambino da due anni e che aveva un divieto di avvicinamento ( che però non gli ha impedito di arrivare in Italia indisturbato) si sia messo in contatto in qualche modo con la sua ex. E’ stata la suocera di Alexandra a contattarla. Sembrava che l’uomo fosse disposto a riportare il piccolo a casa, così aveva detto al telefono la donna. E nel corso della ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nel corso della trasmissione Chi l’ha visto, la mamma del piccolo, Alexandra, ha lanciato insieme ai suoi familiari l’accorato appello di una madre che vuole rivedere il suo bambino. Il padre dilo ha, con una sorta di operazione militare, martedì mattina mentre la donna lo stava portando a scuola. Ieri sera, dopo le parole di Alexandra e gli appelli, la suocera della donna ha contattato la famiglia. Sembrava che il padre di, che non vedeva il bambino da due anni e che aveva un divieto di avvicinamento ( che però non gli ha impedito di arrivare in Italia indisturbato) si sia messo in contatto in qualche modo con la sua ex. E’ stata la suocera di Alexandra a contattarla. Sembrava che l’uomo fosse disposto a riportare il piccolo a casa, così aveva detto al telefono la donna. E nel corso della ...

