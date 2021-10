Black Adam: il costume e l'elmo di Hawkman svelati in una foto dal set (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il costume e l'elmo di Hawkman svelati in alcune foto leaked dal set di Black Adam, le riprese del cinecomic con Dwayne Johnson si sono concluse da poco. Il costume e l'elmo di Hawkman sono stati svelati in una foto dal set di Black Adam, cinecomic DC i cui primi dettagli verranno svelati nel corso del DC FanDome 2021, che si terrà il 16 ottobre. Le riprese di Black Adam si sono concluse da poco. Le foto diffuse mostrano il costume completo di Black Adam riprodotto in più copie che contengono alcune variazioni, gli abiti sono appesi su ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ile l'diin alcuneleaked dal set di, le riprese del cinecomic con Dwayne Johnson si sono concluse da poco. Ile l'disono statiin unadal set di, cinecomic DC i cui primi dettagli verrannonel corso del DC FanDome 2021, che si terrà il 16 ottobre. Le riprese disi sono concluse da poco. Lediffuse mostrano ilcompleto diriprodotto in più copie che contengono alcune variazioni, gli abiti sono appesi su ...

