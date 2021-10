Bentornato papà | la recensione | Scene di famiglia in un interno

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Ladi: il nuovo film di Domenico Fortunato, presentato in concorso al Bif&st di Bari e al cinema dal 7 ottobre, è una storia semplice e lineare, pensata per commuovere e far riflettere. Il tempo che passa, i figli che crescono e si allontanano, qualcosa che, seppur tragico, può riunire una. Vi parleremo di tutto questo nelladi, il nuovo film di Domenico Fortunato presentato in concorso al Bif&st di Bari e in uscita al cinema dal 7 ottobre con Altre Storie. Il film di Domenico Fortunato, qui anche in veste di attore protagonista, è una storia semplice e lineare, pensata per commuovere e far riflettere. Dove però la commozione sembra voler scattare un po' a comando, e dove il reiterarsi di situazioni ...