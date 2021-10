Attenzione: ci sono sempre più app per stalkerare le persone. Difenditi così (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sembrano app innocue, come la calcolatrice o il calendario, ma in realtà sono spyware che registrano le tue conversazioni, la tua posizione e tutto ciò che fai o che scrivi. A confermarlo è Brian X. Chen, giornalista esperto in tecnologia del consumo, che in un suo articolo per il New York Times ha dichiarato di aver provato a scaricare l’app gratuita Flash Keylogger incuriosito da ciò prometteva di fare: monitorare le attività online dei membri della famiglia registrando tutti i loro movimenti online. “Una volta installato dall’app store ufficiale di Google, la sua icona poteva essere cambiata in quella di una calcolatrice o di un’app di calendario”, afferma Brian. “Nei miei test, l’app ha documentato tutto ciò che facevo, comprese le ricerche web, i messaggi di testo e le e-mail”. Un vero e proprio cyber-stalking, dunque. Flash Keylogger fa parte di un gruppo di app ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sembrano app innocue, come la calcolatrice o il calendario, ma in realtàspyware che registrano le tue conversazioni, la tua posizione e tutto ciò che fai o che scrivi. A confermarlo è Brian X. Chen, giornalista esperto in tecnologia del consumo, che in un suo articolo per il New York Times ha dichiarato di aver provato a scaricare l’app gratuita Flash Keylogger incuriosito da ciò prometteva di fare: monitorare le attività online dei membri della famiglia registrando tutti i loro movimenti online. “Una volta installato dall’app store ufficiale di Google, la sua icona poteva essere cambiata in quella di una calcolatrice o di un’app di calendario”, afferma Brian. “Nei miei test, l’app ha documentato tutto ciò che facevo, comprese le ricerche web, i messaggi di testo e le e-mail”. Un vero e proprio cyber-stalking, dunque. Flash Keylogger fa parte di un gruppo di app ...

