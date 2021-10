Apple | dal 31 gennaio le app che non prevedono la possibilità di cancellare l’account creato saranno bannate

Advertising

zbrando : @gpessia @gustomela @Stupi_Shinji Ecco un articolo con i timing di alcuni produttori - ItaSmartReview : Apple fa più soldi dal gaming di PlayStation, Xbox e Nintendo messi assieme - - tecnoandroidit : Apple: alcune precisazioni su iOS 15 e sulle sue funzionalità - Solo dopo pochi mesi dal WWDC 2021, durante il qua… - gustomela : @Stupi_Shinji @gpessia @zbrando Ma io sto ammazzando tutti, pure le lenti indiane. Solo mi aspettavo che dal neural… - obivvan : @AdamBeneve @LukeFranzo Sono talmente a digiuno che ci lavoro da 20 anni... E li riparo di professione. Ma capisc… -

Ultime Notizie dalla rete : Apple dal

La variante propostaportale è quella base con 8GB di RAM e SSD 256GB , che spicca per il processoreM1 che, come saprete, è una delle novità più rilevanti del modello di ultima generazione.momento che il SoC M1 diutilizza una GPU proprietaria , presumibilmente basata su PowerVR, far funzionare correttamente l'accelerazione sarà difficile . L'accelerazione potrebbere ...La modifica delle linee guida per l’invio delle applicazioni su App Store è molto stringente: l’account deve essere creato solo quando ce n’è bisogno, e l’app deve prevedere la ...L'Antitrust Europeo punta nuovamente i fari contro Apple. Nel mirino della commissione Europea ora c'è l'NFC di iPhone.