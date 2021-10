Advertising

Agenzia_Ansa : Facebook ha messo i 'profitti al di sopra della sicurezza' del pubblico. A denunciare il social di Mark Zuckerberg… - SkyTG24 : Facebook, la talpa davanti al Senato americano: 'Zuckerberg indebolisce la democrazia' - Agenzia_Ansa : Zuckerberg, 'talpa' ha dipinto falsa immagine Facebook - Open_gol : La difesa di Zuckerberg alle pesantissime accuse dell'ex manager - LaStampa : Facebook: Zuckerberg replica alla 'talpa', 'accuse illogiche -

Ultime Notizie dalla rete : Zuckerberg talpa

...luce sui lati oscuri delle piattaforme gestite da Mark. 'I prodotti di Facebook danneggiano gli adolescenti, seminano divisioni e indeboliscono la nostra democrazia', ha scandito la. ...Marckha preso le ferme difese di Facebook in una nota ai dipendenti, dopo le accuse al Senato da parte dell'ex manager (diventata una '') Frances Haugen, che a suo avviso "non hanno alcun ...L'incubo più lungo di Facebook è iniziato lunedì alle 17.40 ora italiana, quando come in una puntata della serie tv distopica Black Mirror, i social network ...Dopo le accuse al Senato da parte dell'ex manager Frances Haugen, Mark Zuckerberg ha preso le ferme difese di Facebook in una nota ai dipendenti. "Noi ci preoccupiamo profondamente - scrive - di quest ...