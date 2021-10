Webuild, a Lane contratto in USA per la I-495 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – Lane, società americana del Gruppo Webuild, ha ottenuto l’aggiudicazione del contratto da 441 milioni di dollari (380 milioni di euro) per la progettazione e la realizzazione del progetto 495 Express Lanes Northern Extension (495 NEXT) in Virginia, che porterà all’ampliamento di una delle arterie autostradali più trafficate degli Stati Uniti, la I-495, con benefici in termini di decongestionamento del traffico e di miglioramento della sicurezza stradale per l’area di Washington, D.C. Il contratto porta a 10,6 miliardi di euro il valore totale consolidato dei nuovi ordini che Webuild ha acquisito, ha in corso di finalizzazione o per cui risulta migliore offerente da inizio anno, e a cui vanno aggiunti gli ulteriori 13 miliardi di euro relativi al ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) –, società americana del Gruppo, ha ottenuto l’aggiudicazione delda 441 milioni di dollari (380 milioni di euro) per la progettazione e la realizzazione del progetto 495 Expresss Northern Extension (495 NEXT) in Virginia, che porterà all’ampliamento di una delle arterie autostradali più trafficate degli Stati Uniti, la I-495, con benefici in termini di decongestionamento del traffico e di miglioramento della sicurezza stradale per l’area di Washington, D.C. Ilporta a 10,6 miliardi di euro il valore totale consolidato dei nuovi ordini cheha acquisito, ha in corso di finalizzazione o per cui risulta migliore offerente da inizio anno, e a cui vanno aggiunti gli ulteriori 13 miliardi di euro relativi al ...

