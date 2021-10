Un posto al sole: Serena è disperata ma non molla! (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le anticipazioni di Un posto al sole relative all’appuntamento del sei ottobre rivelano che Serena sarà disposta a tutto per riconquistare Filippo Serena e Filippo in crisiContinua la messa in onda serale con Un posto al sole. La soap opera italiana, prosegue con il suo grande successo e le anticipazioni previste per la puntata dei sei ottobre rivelano tanti colpi di scena. Nell’appuntamento odierno, Serena cercherà di riconquistare Filippo, mentre Mariella e Guido proveranno a riportare l’armonia tra Michele e Silvia. Leggi anche –> Gf Vip: Lulù Selassie ed il make up, svelato cosa c’è dietro al trucco Il Saviani ha capito che sua moglie lo sta tradendo e tra di loro ci sarà una forte lite. Intanto, le cose si mettono male anche per Marina e ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le anticipazioni di Unalrelative all’appuntamento del sei ottobre rivelano chesarà disposta a tutto per riconquistare Filippoe Filippo in crisiContinua la messa in onda serale con Unal. La soap opera italiana, prosegue con il suo grande successo e le anticipazioni previste per la puntata dei sei ottobre rivelano tanti colpi di scena. Nell’appuntamento odierno,cercherà di riconquistare Filippo, mentre Mariella e Guido proveranno a riportare l’armonia tra Michele e Silvia. Leggi anche –> Gf Vip: Lulù Selassie ed il make up, svelato cosa c’è dietro al trucco Il Saviani ha capito che sua moglie lo sta tradendo e tra di loro ci sarà una forte lite. Intanto, le cose si mettono male anche per Marina e ...

