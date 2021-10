Si fingono impiegati Enel, due persone denunciate per tentata truffa (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAl temine di articolata attività investigativa posta in essere dal Comando Stazione CC di Ceppaloni (BN) sono stati deferiti in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria un 30enne censurato della provincia di Napoli e un 21enne della provincia di Benevento per i reati di tentata truffa in concorso. Nel dettaglio si accertava che i due, fingendosi impiegati dell’Enel, contattavano telefonicamente una donna anziana di 87 anni, alla quale riferivano che a breve sarebbero portati presso la sua abitazione perché dovevano procedere alla lettura dell’ultima bolletta della luce e che, di conseguenza, dovevano eseguire la voltura del contratto con contestuale pagamento da parte del cliente. La donna, intuendo di essere potenziale vittima di una truffa, provvedeva a ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAl temine di articolata attività investigativa posta in essere dal Comando Stazione CC di Ceppaloni (BN) sono stati deferiti in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria un 30enne censurato della provincia di Napoli e un 21enne della provincia di Benevento per i reati diin concorso. Nel dettaglio si accertava che i due, fingendosidell’, contattavano telefonicamente una donna anziana di 87 anni, alla quale riferivano che a breve sarebbero portati presso la sua abitazione perché dovevano procedere alla lettura dell’ultima bolletta della luce e che, di conseguenza, dovevano eseguire la voltura del contratto con contestuale pagamento da parte del cliente. La donna, intuendo di essere potenziale vittima di una, provvedeva a ...

