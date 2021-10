Advertising

iconanews : Salvini, riaprire le discoteche al 35% è una presa in giro - GiacomoSanavio : Prefetto di Pisa: RIAPRIRE PRESTO IL BAR SALVINI NEL RISPETTO DELLA SUA STORIA - Firma la petizione!… - QuiNewsPisa : Petizione per riaprire lo storico Bar Salvini - SardoResiliente : La butto là: Salvini e Meloni hanno capito che il consenso inizia a venire meno. Vogliono buttar giù ora il governo… - aniello7779 : RT @IrisBlue2021: @LucaBallabio1 @lvoir @aniello7779 130 mila morti sono tantissimi Ma con un altro governo quanti ce ne sarebbero stati?… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini riaprire

Lo dice il leader della Lega, Matteo. .La petizione su Change.org:presto il Barnel rispetto della sua storia Hanno già aderito alla petizione (in ordine alfabetico): Dario Gambini, Paolo Cazzuola, Claudio Giola, ...Salvini all'attacco: "Presa in giro senza senso scientifico, sanitario, sociale ed economico". Grasso (Silb Palermo): "Insostenibile, rivedere i parametri". Il titolare del Banacher: "Con semi apertur ..."Discoteche riaperte col green pass, ma solo col 35% di capienza? Presa in giro senza senso scientifico, sanitario, sociale ed economico, con questi numeri rischiano di fallire 3.000 aziende e di rima ...