Salvini in affanno ci riprova con la lotta. Una sola strategia: arginare la Meloni (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il Capitano riapre i fronti con il governo: vuole difendersi da Fratelli d'Italia ma anche dai moderati della Lega di ALESSANDRO FARRUGGIA Leggi su quotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il Capitano riapre i fronti con il governo: vuole difendersi da Fratelli d'Italia ma anche dai moderati della Lega di ALESSANDRO FARRUGGIA

Advertising

VedeleAngela : @valy_s @Yi_Benevolence @annarigel @ILupobianco Sarebbe stato identico, toglietevi dalla testa il contrario, fi è l… - FormichinaLa : @Innovificio Certo, quel video, non è banale come si possa pensare,ma racchiude tante cose. Sicuram si sta rivolgen… - ghibellino01 : @MaP39008118 @fanpage Obiettivo dei media da 27 anni è colpire centrodestra. Fino a poco tempo fa bersaglio era Sal… - ZenatiDavide : Lega spaccata, ora Salvini se la prende con Draghi: “Tutta Europa riapre, il premier dica perché noi no”: I giorni… - MauroCapozza : RT @Favollo2: A #Renzi il padre, a #Salvini il suocero. Bestia e bestiolina in evidente affanno. Uno al 1,2%, l'altro superato a destra anc… -