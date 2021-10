Patrizia Mirigliani lancia una frecciata a Manila Nazzaro dopo il suo commento su Nicola (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Patrizia Mirigliani non ci sta e dimostra di non gradire in nessun modo quello che Manila Nazzaro ha detto qualche giorno fa nei confronti di suo figlio Nicola. Nella puntata di lunedì sera, se non erriamo, Alfonso Signorini aveva fatto notare a Manila che era stata proprio lei a dire delle cose a Soleil su Nicola. Le aveva detto che nella casa doveva cercare un punto di riferimento diverso, che Nicola, non poteva essere un appiglio, una persona sulla quale contare. E probabilmente la Mirigliani, con il suo post social “contro” Manila, si riferiva proprio a questo. La Mirigliani, ha commentato con una foto quanto accaduto: “Mi spiace constatare che anche a una mia miss si sposti la corona“. La ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 6 ottobre 2021)non ci sta e dimostra di non gradire in nessun modo quello cheha detto qualche giorno fa nei confronti di suo figlio. Nella puntata di lunedì sera, se non erriamo, Alfonso Signorini aveva fatto notare ache era stata proprio lei a dire delle cose a Soleil su. Le aveva detto che nella casa doveva cercare un punto di riferimento diverso, che, non poteva essere un appiglio, una persona sulla quale contare. E probabilmente la, con il suo post social “contro”, si riferiva proprio a questo. La, ha commentato con una foto quanto accaduto: “Mi spiace constatare che anche a una mia miss si sposti la corona“. La ...

