“Mio figlio autistico non ha amici” | in 123mila rispondo su Twitter

Un post Kevin Harrison papà britannico di Daniel, un ragazzo autistico, è diventato virale su Twitter per aver pubblicato i desideri che il figlio ha espresso per il suo 15esimo compleanno: "Guidare l'auto e avere amici. Aiutatemi". La richiesta ha commosso ben 123mila persone tra cui anche alcune star di Hollywood, da Russell Crowe all'attore di Star Wars Mark Hamill. Daniel soffre di autismo e frequenta una scuola speciale dove gli è stato chiesto di scrivere due cose che gli sarebbe piaciuto avere. Il padre dell'adolescente, intervistato dalla CBS News, ha detto: "La sua prima cosa è stata imparare a guidare e la seconda cosa è stata 'farsi degli amici', ci ha sorpreso perché non sapevamo che capisse la teoria dell'amicizia".

