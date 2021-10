Malaria, via libera dell’Oms all’uso diffuso del primo vaccino nei bambini africani: “Salverà decine di migliaia di vite ogni anno” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Svolta nella guerra alla Malaria in Africa. L’organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha infatti raccomandato l’uso diffuso del primo vaccino contro la malattia anche nei bambini dell’Africa subsahariana e di altre regioni dove la trasmissione è alta o moderata. La decisione dell’organizzazione, che può portare a una svolta nella lotta alla malattia trasmessa dalla puntura delle zanzare Anopheles infette, endemica in diverse aree del continente e che uccide centinaia di migliaia di persone nel mondo ogni anno, arriva dopo una ampia sperimentazione che ha coinvolto più di 800mila bimbi dal 2019 in Ghana, Kenya e Malawi. “È un momento storico – ha annunciato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus – Il tanto atteso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Svolta nella guerra allain Africa. L’organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha infatti raccomandato l’usodelcontro la malattia anche neidell’Africa subsahariana e di altre regioni dove la trasmissione è alta o moderata. La decisione dell’organizzazione, che può portare a una svolta nella lotta alla malattia trasmessa dalla puntura delle zanzare Anopheles infette, endemica in diverse aree del continente e che uccide centinaia didi persone nel mondo, arriva dopo una ampia sperimentazione che ha coinvolto più di 800mila bimbi dal 2019 in Ghana, Kenya e Malawi. “È un momento storico – ha annunciato il direttore generale, Tedros Adhanom Ghebreyesus – Il tanto atteso ...

Malaria, via libera dell’Oms all’uso diffuso del primo vaccino nei bambini africani:… Il Fatto Quotidiano Vaccino contro la malaria per i bambini: c’è il via libera dell’Oms L’Organizzazione mondiale della sanità ha raccomandato oggi l’impiego di massa del primo vaccino antimalarico per i bambini, che potrà essere usato in particolare in Africa subsahariana e in altre zon ...

Oms approva primo vaccino contro la malaria L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha approvato oggi il primo vaccino in assoluto per prevenire la malaria.”È un momento storico - ha affermato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom ...

