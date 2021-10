Inter | nessun obbligo di cedere un altro big E l’addio di Sanchez a gennaio farebbe risparmiare parecchio

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’fa i conti in tasca: al momentobig sarà ceduto Nella giornata odierna un articolo della Gazzetta dello Sport ha seminato sconforto tra i tifosi dell’. L’articolo in questione, successivamente modificato, rivisto e riadattato alla situazione ‘reale’, paventava l’diunbig nel corso del prossimo mercato estivo. Se il sacrificio di un big ci sarà, potrà dirlo solo al tempo, l’ipotesi al momento è però improbabile. “Nella sessione invernale si cercherà comunque di tagliare alcuni costi. A partite da quello legato all’ingaggio altissimo di. Arrivare ad una risoluzione col quasi 33enne cileno spesso infortunato ma scontento permetterebbe all’di10,5 milioni netti di ...

Advertising

capuanogio : “Vorrei sottolineare che alla fine di questi due anni l’#Inter ha pagato integralmente tutti gli stipendi, oltre a… - MarcoBellinazzo : Il consiglio di amministrazione dell'Inter ha approvato il bilancio consolidato dell’esercizio chiuso al 30 giugno… - kebaldo : @FusatoRiccardo @farted94 Pugno duro anche con le altre. L Inter non è vittima ma il giusto esempio. Come la Uefa c… - dbollini : @Spizzichino98 @FootballAndDre1 @ncorrasco @Milestemplaris @la_stordita dai dati di Forbes Pallotta ne ha 10 di pat… - _Sim95_ : Nessun giocatore dell'inter vale 100 milioni quindi ne partiranno almeno altri 2, io dico de vrij e lautaro. -

Ultime Notizie dalla rete : Inter nessun

Sport Mediaset

In campionato la squadra di Mourinho è il terzo miglior attacco dopoe Napoli (22 e 18 gol, ... non pochi tenendo conto poi che la Roma ha mandato a segno 11 giocatori, comealtro in ......lo scorso febbraio dopo essere riuscito a trionfare nel secondo Europe Qualifier (senzateam ... il ventenne ha risposto presente alla chiamata dell'Esports. I nerazzurri, inoltre, ...Le trattative per il rinnovo di Stefan de Vrij con l'Inter sono bloccate da diverso tempo, e più il tempo passa, più il suo futuro in nerazzurro si fa incerto ...L'Empoli può tirare un sospiro di sollievo. Infatti, gli esami strumentali a cui si è sottoposto Andrea Pinamonti non hanno evidenziato nessuna lesione. L'attaccante di proprietà dell'Inter era uscito ...