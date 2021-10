Ida Platano: “Farò delle pazzie”, intanto arriva un nuovo addio (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La Dama del Trono Over di Uomini e Donne, da parte di Marcello. (screenshot video)Ida Platano, la dama del Trono over tra le più seguite, ormai una star di ‘Uomini e Donne’, si ritrova a dover fare ancora i conti con l’ennesimo ben servito. Infatti, anche Marcello – l’ultimo cavaliere che intendeva conquistarla – è scappato e i fan della trasmissione condotta da Maria De Filippi si schierano con lui. Anche Tina Cipollari è stata particolarmente caustica e dura con la donna. Leggi anche -> Ida Platano, nuovo look: la Dama del Trono Over è irriconoscibile “Tu gli uomini li fai scappare con il tuo atteggiamento. Se fai così continuerai su quella sedia per anni”, ha detto la vamp del dating show, arrivando a paragonare la Platano con un’altra storica dama del Trono Over, ovvero Gemma ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La Dama del Trono Over di Uomini e Donne, da parte di Marcello. (screenshot video)Ida, la dama del Trono over tra le più seguite, ormai una star di ‘Uomini e Donne’, si ritrova a dover fare ancora i conti con l’ennesimo ben servito. Infatti, anche Marcello – l’ultimo cavaliere che intendeva conquistarla – è scappato e i fan della trasmissione condotta da Maria De Filippi si schierano con lui. Anche Tina Cipollari è stata particolarmente caustica e dura con la donna. Leggi anche -> Idalook: la Dama del Trono Over è irriconoscibile “Tu gli uomini li fai scappare con il tuo atteggiamento. Se fai così continuerai su quella sedia per anni”, ha detto la vamp del dating show,ndo a paragonare lacon un’altra storica dama del Trono Over, ovvero Gemma ...

