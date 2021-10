I «decessi aumentati» tra gli adolescenti inglesi nell’ultimo anno non sono collegati ai vaccini

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il 5 ottobre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un articolo pubblicato il giorno stesso da Mag24, sito web che già in passato aveva diffuso notizie false o fuorvianti suicontro la Covid-19. L’articolo oggetto della nostra verifica si intitola “del 63% tra gli: i dati ufficiali del Regno Unito da quando è iniziata la vaccinazionesconvolgenti”. Secondo l’autore, i dati rilasciati dall’ufficio nazionale statistico del Regno Unito (Office for National Statistics, Ons) parlerebbero di 3201 registrati tra glitra i 15 e i 19 anni nel periodo compreso tra il 7 maggio e il 17 settembre 2021. Lo stesso report, ma ...

MonicaFior : No vabbè ma tutto normale! #covidiota Decessi aumentati del 63% tra gli adolescenti: i dati ufficiali del Regno Uni… - unerumego : Decessi aumentati del 63% tra gli adolescenti: i dati ufficiali del Regno Unito da quando è iniziata la vaccinazion… - Master916_21 : RT @bisagnino: Decessi aumentati del 63% tra gli adolescenti: i dati ufficiali del Regno Unito da quando è iniziata la vaccinazione sono sc… - DariaCarta : RT @bisagnino: Decessi aumentati del 63% tra gli adolescenti: i dati ufficiali del Regno Unito da quando è iniziata la vaccinazione sono sc… - albertotozzi3 : RT @bisagnino: Decessi aumentati del 63% tra gli adolescenti: i dati ufficiali del Regno Unito da quando è iniziata la vaccinazione sono sc… -

Ultime Notizie dalla rete : decessi aumentati

Le vittime comunicate oggi sono 50 (ieri 37), per un totale salito a 131.118dall'inizio dell'emergenza. I dimessi o guariti sonodi ulteriori 4.210 unità, mentre, gli attualmente ...... il totale dei, stando all'ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione ...86.898 persone (ieri 88.627 ) mentre i dimessi e i guariti nelle ultime 24 ore sonodi 4.VENEZIA, 06 OTT - Tornano a salire i nuovi casi di Covid-19 in Veneto, 416 in più riapetto a ieri (erano stati 363 nelle 24 ore precedenti), che portano il totale a 417.255. Aumentano anche i morti, 6 ...Un’ampia indagine conferma la sicurezza dei vaccini: 15 casi di infiammazione su 2,4 persone vaccinate. In tutti i casi i sintomi si sono risolti in pochi giorni senza necessità di cure intensive ...