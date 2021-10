Hertha Berlino, i calciatori non vaccinati si pagheranno i tamponi autonomamente (Di mercoledì 6 ottobre 2021) I calciatori dell’Hertha Berlino che non si sono sottoposti al vaccino si pagheranno i tamponi autonomamente. Questa la decisione del club tedesco, che fino ad oggi si era assunto l’onere di pagare le spese per i test molecolari (70 euro a tampone) che, da regolamento della Dfl, sono necessari per l’autorizzazione a mandare i giocatori in campo. Il direttore tecnico dell’Hertha, Fredi Bobic, ha voluto precisare che “più del 90% dei nostri giocatori è vaccinato. Questo senza aver costretto nessuno a farlo. Li abbiamo semplicemente persuasi”. Per i pochi giocatori che rifiutano ancora la vaccinazione la spesa mensile ammonta a circa 1.600 euro a testa. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Idell’che non si sono sottoposti al vaccino si. Questa la decisione del club tedesco, che fino ad oggi si era assunto l’onere di pagare le spese per i test molecolari (70 euro a tampone) che, da regolamento della Dfl, sono necessari per l’autorizzazione a mandare i giocatori in campo. Il direttore tecnico dell’, Fredi Bobic, ha voluto precisare che “più del 90% dei nostri giocatori è vaccinato. Questo senza aver costretto nessuno a farlo. Li abbiamo semplicemente persuasi”. Per i pochi giocatori che rifiutano ancora la vaccinazione la spesa mensile ammonta a circa 1.600 euro a testa. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Hertha Berlino Hertha Berlino, linea dura con i no vax: dovranno pagarsi i tamponi Ognuno per la propria strada. L'Herta Berlino ha deciso: da oggi i giocatori che non hanno voluto vaccinarsi si pagheranno i tamponi autonomamente. E si parla di una spesa mensile di oltre 1.600 euro a testa. Questo in un momento in cui ...

Matthaus, bordata a Kevin - Prince Boateng: 'Non capisco suo ruolo. Finiti bei tempi' Sono appena 267' i minuti giocati da Kevin - Prince Boateng dall'inizio della stagione con la maglia dell' Hertha Berlino . Troppo poco per un giocatore chiamato a fare la differenza nel club. Nelle sue sei presenze stagionali, di cui 5 in Bundesliga e una in Coppa di Germania, l'ex giocatore di Milan e ...

Hertha Berlino, linea dura con i no vax: dovranno pagarsi i tamponi La Gazzetta dello Sport Hertha Berlino, i calciatori non vaccinati si pagheranno i tamponi autonomamente I calciatori dell’Hertha Berlino che non si sono sottoposti al vaccino si pagheranno i tamponi autonomamente. Questa la decisione del club tedesco, che fino ad oggi si era assunto l’onere di pagare le ...

