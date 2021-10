Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo in piedi emoziona gli altri inquilini (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sono Alex Belli e Aldo Montano ad aiutare Manuel Bortuzzo che, con loro accanto e un deambulatore, si fa trovare in piedi dagli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip. E tutti restano a bocca aperta per l’altezza di Manuel con tanto di bacio da parte di Miriana Trevisan. C’è spazio anche per qualche chiacchiera romantica quando Raffaella Fico dice a Lulù (che con Bortuzzo ha un flirt) “ci hai visto lungo furbetta…”. E anche Katia Ricciarelli, della quale molti spettatori chiedono l’eliminazione per via di affermazioni poco rispettose, stavolta è presa dalla gioia e continua a dire “che bello!”. L’altezza di Manuel? 1,93. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sono Alex Belli e Aldo Montano ad aiutareche, con loro accanto e un deambulatore, si fa trovare indaglidella casa delVip. E tutti restano a bocca aperta per l’altezza dicon tanto di bacio da parte di Miriana Trevisan. C’è spazio anche per qualche chiacchiera romantica quando Raffaella Fico dice a Lulù (che conha un flirt) “ci hai visto lungo furbetta…”. E anche Katia Ricciarelli, della quale molti spettatori chiedono l’eliminazione per via di affermazioni poco rispettose, stavolta è presa dalla gioia e continua a dire “che bello!”. L’altezza di? 1,93. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

