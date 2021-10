Due consigli a Salvini

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Di Paolo Becchi Anzitutto di cosa stiamo parlando? Di 12 milioni di italiani che sono andati a votare? No, o meglio sì, però sulla carta. Nella realtà hanno votato solo 6 milioni di italiani, perché gli altri sei sono rimasti a casa. Perché questo sia avvenuto non interessa a nessuno. L’unica cosa che sappiamo è che la maggioranza di questi non sono di sinistra. Ma di questo ovviamente non si tiene conto. Bella figa , se volevi che il tuo voto contasse dovevi votare . Come che sia sulla base di 6 milioni di italiani siamo giunti ad una unica conclusione:e il sovranismo sono finiti, ha vinto il Pd e … Giorgetti. Il prezzemolo che ormai sta dappertutto. La Lega ritorni nelle sue “ riserve indiane”. Analisi di una profondità notevole. Non sappiamo neppure come finirà a Roma ma tutto è già scritto. Ok lasciamo pure che i giornali facciano il loro lavoro, io però ...