Dove vedere Lovely Boy streaming gratis Sky | Netflix o Amazon Prime Video?

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) È in arrivo in tv il nuovo film di Francesco Lettieri, intitolatoBoy. Il film è stato presentato fuori concorso alle Giornate degli Autori del Festival di Venezia 2021, e vede come protagonista l’attore italiano Andrea Carpenzano. La pellicola, di produzione Indigo Film con Vision Distribution e Sky, uscirà il 4 ottobre 2021. TramaBoyL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Climax film Gaspar Noé: nuova uscita Prequel di Harry Potter in arrivo: dedicato a Voldemort “Il delitto Mattarella” da oggi al cinema “Creed II” sbaraglia i botteghini del cinema nel week-end Al Pacino compie 80 anni oggi 25 aprile 2020 Clarice sarà la serie sequel de Il silenzio degli innocenti