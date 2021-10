Dove vedere la partita tra Milan e Roma in TV e streaming (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La Serie A femminile 2021/22 torna di nuovo in campo con la sfida tra Milan e Roma, valida per la 6° di campionato. Di seguito tutte le informazioni su Dove vedere Milan Roma, in calendario il giorno 10 ottobre alle ore 12:30. Dove vedere Milan Roma La partita Milan – Roma di Serie A femminile sarà trasmessa TIMvision. Appuntamento dunque sulla piattaforma streaming on demand di TIM. Non è invece prevista la diretta TV. Lo streaming di Milan Roma femminile sarà disponibile su Smart TV, app Android e iOS, TV box, decoder TIMvision, Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Xbox. Inoltre, chi vuole potrà ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La Serie A femminile 2021/22 torna di nuovo in campo con la sfida tra, valida per la 6° di campionato. Di seguito tutte le informazioni su, in calendario il giorno 10 ottobre alle ore 12:30.Ladi Serie A femminile sarà trasmessa TIMvision. Appuntamento dunque sulla piattaformaon demand di TIM. Non è invece prevista la diretta TV. Lodifemminile sarà disponibile su Smart TV, app Android e iOS, TV box, decoder TIMvision, Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Xbox. Inoltre, chi vuole potrà ...

