Dal Colosseo a Michelangelo, ora gli Nft interessano anche al ministro Franceschini (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L'iniziativa di un collettivo di politici, artisti, filosofi e curatori segue la vendita da parte degli Uffizi di un Non Fungible Token di un'opera di Michelangelo per 70 mila euro. Sulla criptoarte l'Italia può giocare un ruolo guida

