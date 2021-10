Chi l’ha visto i casi di oggi 6 ottobre 2021 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si torna in onda oggi, 6 ottobre 2021 con una nuova puntata di Chi l’ha visto e come sempre saranno tante le storie da raccontare. A una settimana di distanza dai fatti di Ardea, dove Graziella è stata ritrovata morta nella sua casa, in carcere con l’accusa di averla uccisa c’è suo figlio. I giornalisti di Chi l’ha visto settimana scorsa erano stati tra i primi ad arrivare sul posto e a parlare con Fabrizio che aveva concesso una lunga intervista per il programma di Rai 3. E proprio mercoledì scorso, le parole di Fabrizio erano arrivate nelle case di oltre 2 milioni di spettatori che avevano seguito con molta attenzione questa vicenda. L’uomo si era detto sin da subito estraneo ai fatti raccontando in modo minuzioso tutto quello che era successo nella giornata in cui ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si torna in onda, 6con una nuova puntata di Chie come sempre saranno tante le storie da raccontare. A una settimana di distanza dai fatti di Ardea, dove Graziella è stata ritrovata morta nella sua casa, in carcere con l’accusa di averla uccisa c’è suo figlio. I giornalisti di Chisettimana scorsa erano stati tra i primi ad arrivare sul posto e a parlare con Fabrizio che aveva concesso una lunga intervista per il programma di Rai 3. E proprio mercoledì scorso, le parole di Fabrizio erano arrivate nelle case di oltre 2 milioni di spettatori che avevano seguito con molta attenzione questa vicenda. L’uomo si era detto sin da subito estraneo ai fatti raccontando in modo minuzioso tutto quello che era successo nella giornata in cui ...

