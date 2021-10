Camion in fiamme, chiuso lo svincolo autostradale di Contursi Terme (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoContursi Terme (Sa) – Momenti di paura oggi pomeriggio sull’autostrada A2 del Mediterraneo dove un Camion autoarticolato, è stato accolto dalle fiamme mentre era in transito nei pressi dello svincolo di Contursi Terme. Sul posto sono giunti ora i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale diretti dall’ispettore capo Antonio Quaranta. Per questioni di sicurezza, lo svincolo autostradale di Contursi è stato chiuso temporaneamente in entrambi le direzioni di marcia ed in attesa dello spegnimento del rogo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Momenti di paura oggi pomeriggio sull’autostrada A2 del Mediterraneo dove unautoarticolato, è stato accolto dallementre era in transito nei pressi dellodi. Sul posto sono giunti ora i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale diretti dall’ispettore capo Antonio Quaranta. Per questioni di sicurezza, lodiè statotemporaneamente in entrambi le direzioni di marcia ed in attesa dello spegnimento del rogo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Paura lungo l'A2 del Mediterraneo. Camion in fiamme nei pressi di Contursi Attimi di paura nel primo pomeriggio lungo l'autostrada A2 del Mediterraneo nei pressi di Contursi per un camion andato a fuoco. Per cause in corso di accertamento il mezzo pesante, mentre transitava ...

