Borsa: Europa in rosso teme spinte inflattive, Milano - 2% (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Scivolano le Borse europee e segnano perdite di ben oltre il 2% in scia ai futures americani all'indomani di un rimbalzo e con i big tecnologici, da Facebook ad Apple, di nuovo sotto pressione. La ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Scivolano le Borse europee e segnano perdite di ben oltre il 2% in scia ai futures americani all'indomani di un rimbalzo e con i big tecnologici, da Facebook ad Apple, di nuovo sotto pressione. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa Borsa: Europa in rosso teme spinte inflattive, Milano - 2% In Europa in particolare preoccupa il rally del gas naturale nonostante l'impegno della Ue ad assicurare le forniture . Il future Ice olandese Ttf (Title transfer facility) è arrivato a livelli mai ...

Ftse Mib oggi crolla: ecco i motivi. Unicredit e Eni incassano però il "buy" Prima di andare avanti con l'argomento, ricordiamo che il crollo della borsa di Milano in atto oggi ...un incremento dei tassi FED stanno facendo salire i rendimenti dei titoli di Stato sia in Europa ...

Borsa: Europa cala, Francoforte la peggiore (-1,4%) ANSA Nuova Europa Borsa: Europa ai minimi da luglio su timori inflazione, -2,2% Milano -4% Stellantis, Exor e Cnh. Male anche Mediobanca (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 ott - La corsa dei prezzi dell'energia - che ha visto in mattina il Wti novembre sfiorare gli 80 dollari a ...

In rosso i mercati europei temono spinte inflattive (Teleborsa) - Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari insieme alle altre principali Borse europee, dove prevalgono i timori che le spinte inflazionistiche legate alla corsa dei prezz ...

