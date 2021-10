"Bello il Nobel ma servono molti più soldi per la ricerca" dice Parisi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) AGI - Il Nobel per la Fisica che torna in Italia, a Roma per di più, quasi un secolo dopo il mito dei ragazzi di via Panisperna, rilancia il tema dei finanziamenti alla ricerca: servirebbe in finanziaria un investimento da un miliardo di euro, in un Paese al momento ancora "non ospitale" con i ricercatori. Perchè non tutto, conoscenza compresa, si può comprare all'estero, come è apparso evidente con la crisi Covid. Il neo Premio Nobel Giorgio Parisi, a colloquio con l'AGI, riflette sul ruolo della scienza nel post Covid e su quali sono gli insegnamenti, le criticità che colpiscono il nostro sistema sanitario e di ricerca. Un messaggio che rivolge al governo è di aumentare i fondi, perché la crisi sanitaria ci ha dimostrato che abbiamo bisogno di scienziati nel nostro Paese.Si ... Leggi su agi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) AGI - Ilper la Fisica che torna in Italia, a Roma per di più, quasi un secolo dopo il mito dei ragazzi di via Panisperna, rilancia il tema dei finanziamenti alla: servirebbe in finanziaria un investimento da un miliardo di euro, in un Paese al momento ancora "non ospitale" con itori. Perchè non tutto, conoscenza compresa, si può comprare all'estero, come è apparso evidente con la crisi Covid. Il neo PremioGiorgio, a colloquio con l'AGI, riflette sul ruolo della scienza nel post Covid e su quali sono gli insegnamenti, le criticità che colpiscono il nostro sistema sanitario e di. Un messaggio che rivolge al governo è di aumentare i fondi, perché la crisi sanitaria ci ha dimostrato che abbiamo bisogno di scienziati nel nostro Paese.Si ...

